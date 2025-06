Tim Summer Hits gli ospiti delle quattro serate

Preparati a vivere l'estate 2025 con il TIM Summer Hits! Dal 7 al 10 giugno, Piazza del Popolo a Roma si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e grandi artisti, sotto la guida di Carlo Conti e Andrea Delogu. Un’occasione imperdibile per scoprire i volti più amati della musica italiana. Non perdere l’onda di energia che accompagnerà le serate, in diretta dal 13 giugno su Rai 1. La tua estate musicale inizia qui!

DA SABATO 7 A MARTEDÌ 10 GIUGNO LA GRANDE MUSICA DELL’ESTATE 2025 IN PIAZZA DEL POPOLO A ROMA CON TIM SUMMER HITS ANCHE QUEST’ANNO AL TIMONE CARLO CONTI E ANDREA DELOGU QUATTRO SERATE INDIMENTICABILI CON I BIG DELLA MUSICA! IN ONDA DA VENERDÌ 13 GIUGNO SU RAI 1, RAI RADIO2 E RAIPLAY GLI OSPITI CHE SALIRANNO SUL PALCO SONO: SABATO 7 GIUGNO AIELLO ALEX WYSE ANTONIA BABY K BENJI & FEDE BOOMDABASH e LOREDANA BERTÈ GHALI LORELLA CUCCARINI MICHELE BRAVI e MIDA NEK PETIT PLANET FUNK RAF RIKI RKOMI ROCCO HUNT SAL DA VINCI SANGIOVANNI TREDICI PIETRO TRIGNO VALE LP e LIL JOLIE DOMENICA 8 GIUGNO BRUNORI SAS CARL BRAVE CHIARA GALIAZZO COEZ CRISTIANO MALGIOGLIO DIODATO EMIS KILLA FABIO ROVAZZI, PAOLA IEZZI e DANI FAIV FINLEY e NINA ZILLI FRANCESCA MICHIELIN FRED DE PALMA FULMINACCI JOAN THIELE LDA LEVANTE LUCHÈ MARCO MASINI NOEMI OLLY PATTY PRAVO SARAH TOSCANO TANANAI VENERUS LUNEDÌ 9 GIUGNO ALESSANDRA AMOROSO BIGMAMA CHIAMAMIFARO COEZ COMACOSE ERMAL META EUGENIO IN VIA DI GIOIA FABIO ROVAZZI FRANCESCO GABBANI FRANCESCO RENGA FUCKYOURCLIQUE GAIA JACOPO SOL LEO GASSMANN LORENZO FRAGOLA LUDWIG e SABRINA SALERNO NICOLÒ FILIPPUCCI NOEMI ORIETTA BERTI ROSE VILLAIN SERENA BRANCALE SETTEMBRE THE KOLORS MARTEDÌ 10 GIUGNO ACHILLE LAURO ALEX BRITTI ALFA ANNALISA A-CLARK, VINNY e IVA ZANICCHI BIGMAMA BNKR44 BRESH CAPO PLAZA CLARA CLEMENTINO FEDEZ GABRY PONTE GIGI D’ALESSIO NEGRAMARO SAYF SHABLO + GUESTS TROPICO Inizia l’estate e Roma si prepara ad accogliere le grandi hit del momento e le grandi stelle del panorama musicale con le quattro imperdibili serate, ad ingresso gratuito, firmate TIM Summer Hits. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Tim Summer Hits, gli ospiti delle quattro serate

