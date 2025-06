Tim Summer Hits 2025 Scaletta della Seconda Serata il Cast Stellare e Data in Onda

Domenica 8 giugno, il Tim Summer Hits 2025 promette di incantare il pubblico con una scaletta che unisce generazioni. Un cast stellare di cantautori, rapper e voci storiche darà vita a una serata imperdibile. In un momento in cui la musica dal vivo sta tornando alla ribalta, questa manifestazione rappresenta un ritorno alla connessione emotiva tra artisti e fan. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza unica sotto le stelle!

Domenica 8 giugno, il palco romano si prepara ad accogliere un'altra ondata di grandi nomi della musica italiana. Preparatevi per una serata indimenticabile, tra cantautori, rapper e voci storiche!. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Tim Summer Hits 2025 Scaletta della Seconda Serata, il Cast Stellare e Data in Onda

Leggi anche TIM Summer Hits, la grande musica dell’estate 2025, torna a Roma per 4 serate - Tim Summer Hits, la grande musica dell’estate 2025, torna a Roma con quattro serate imperdibili a Piazza del Popolo.

Segui queste discussioni sui social

New from @josephinelee: “For far too long, Texas workers have been forced to work through extreme heat—at times even losing their lives. The basic rights of all workers—and lives—are at stake.” #workers #labor #politics #USpol #news #Clima… Leggi la discussione

Musclemary is completely vegan More: www.facebook.com/musclemarypr...#greece #mykonos #holiday #man #male #muscular #nutrition #bodybuilding #muscle #muscles #speedos #sunshine #summer #photo #photography #protein #vegan #exercise Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

TIM Summer Hits 2025: i cantanti delle quattro serate

Da funweek.it: La musica dell’estate 2025 è pronta ad accendere il cuore di Roma: da sabato 7 a martedì 10 giugno, Piazza del Popolo diventa il palcoscenico delle hit più amate con TIM Summer Hits, il grande evento ...

Tim Summer Hits 2025: biglietti, scaletta, date e cantanti

Scrive msn.com: Dal 7 al 10 giugno Piazza del popolo a Roma ospiterà i Tim Summer Hits 2025 con più di 80 cantanti. Ufficiale anche la scaletta delle serate.

Torna il TIM Summer Hits: Roma capitale della musica con Carlo Conti e Andrea Delogu. Quando va in onda, gli ospiti e la scaletta

Come scrive msn.com: La colonna sonora dell’estate 2025 parte da Roma. Da sabato 7 a martedì 10 giugno, Piazza del Popolo torna a trasformarsi nel cuore pulsante ...