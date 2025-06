TIM Summer Hits 2025 | i cantanti delle quattro serate

L'estate 2025 si preannuncia imperdibile con TIM Summer Hits, un evento che trasforma Piazza del Popolo in un grande palcoscenico per le star della musica! Da sabato 7 a martedì 10 giugno, preparati a vivere quattro serate indimenticabili con i tuoi artisti preferiti. Carlo Conti e Andrea Delogu ti accompagneranno in questo viaggio musicale che celebra non solo le hit del momento, ma anche la rinascita della socialità dopo un lungo periodo di distanziamento. Non perderti le emozioni!

La musica dell’estate 2025 è pronta ad accendere il cuore di Roma: da sabato 7 a martedì 10 giugno, Piazza del Popolo diventa il palcoscenico delle hit più amate con TIM Summer Hits, il grande evento musicale gratuito firmato Rai e TIM. Anche quest’anno al timone dell’evento ci saranno Carlo Conti e Andrea Delogu, pronti a guidare quattro serate indimenticabili con una line-up ricchissima di artisti italiani e internazionali. Line-up: tutti gli ospiti, serata per serata. Sabato 7 giugno. Aiello, Alex Wyse, Antonia, Baby K, Benji & Fede, Boomdabash e Loredana Bertè, Ghali, Lorella Cuccarini, Michele Bravi e Mida, Nek, Petit, Planet Funk, Raf, Riki, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Tredici Pietro, Trigno, Vale LP e Lil Jolie. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche TIM Summer Hits, la grande musica dell’estate 2025, torna a Roma per 4 serate - Tim Summer Hits, la grande musica dell’estate 2025, torna a Roma con quattro serate imperdibili a Piazza del Popolo.

