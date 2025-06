Tim Summer Hits 2025 | biglietti scaletta date e cantanti

Roma si prepara a vivere l'estate con la quarta edizione del Tim Summer Hits, un evento che promette di far vibrare Piazza del Popolo dal 7 al 10 giugno! Con concerti gratuiti dei migliori artisti italiani, sarà un'occasione imperdibile per riscoprire la musica live, un trend sempre più forte nel nostro Paese. Non solo spettacolo, ma anche un'esperienza che unisce generazioni: chi non ama cantare a squarciagola i successi dell'estate?

Roma si appresta a ospitare la quarta edizione dei Tim Summer Hits, quattro concerti gratuiti con il meglio della musica italiana del momento. L’evento è in programma a Piazza del popolo, nel cuore della Capitale, da sabato 7 a martedì 10 giugno a partire dalle ore 20. La partecipazione è gratuita, pertanto non sarà necessario acquistare alcun biglietto. Sul palco più di 80 cantanti tra icone della scena nazionale, giovani astri nascenti e protagonisti dei talent show: tra questi anche il campione di Sanremo Olly e il secondo classificato di Amici 2025, TrigNO. Tutto quello che bisogna sapere sui quattro concerti capitolini. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tim Summer Hits 2025: biglietti, scaletta, date e cantanti

