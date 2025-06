TIM Summer Hits 2025 a Roma le date gli orari e dove vederlo

Il TIM Summer Hits 2025 è pronto a trasformare Roma in un palcoscenico di emozioni! Dal 7 al 10 giugno, Piazza del Popolo accoglierà artisti di fama, guidati da Carlo Conti e Andrea Delogu, per serate indimenticabili trasmesse in diretta su Rai1. Questo evento non è solo musica, ma un vero e proprio monumento alla cultura estiva italiana, dove il talento si fonde con la magia della capitale. Non perdertelo!

