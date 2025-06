TikTok ha bloccato l’hashtag SkinnyTok in tutto il mondo

TikTok ha deciso di mettere al bando l'hashtag #SkinnyTok, un segnale forte contro la promozione della magrezza estrema. In un'epoca in cui i social media influenzano pesantemente le percezioni di bellezza, questa mossa potrebbe rappresentare una svolta nella lotta contro i contenuti tossici. È tempo di riscrivere le narrazioni sulla salute e sull'autostima, perché il vero benessere non ha taglia!

TikTok ha messo fine all’ hashtag SkinnyTok, associato alla perdita di peso ma legato a contenuti che promuovono magrezza estrema e anoressia. Lo ha annunciato il portavoce del social cinese Paolo Ganino in una breve nota. «Abbiamo bloccato i risultati di ricerca per #SkinnyTok perché collegato a contenuti dannosi», si legge nel comunicato, ripreso anche da Politico. «La mossa fa parte di una revisione periodica per affrontare i rischi in continua evoluzione». I contenuti già online però non saranno rimossi, ma la loro ricerca reindirizzerà verso una pagina che promuove un sostegno per la salute mentale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - TikTok ha bloccato l’hashtag SkinnyTok in tutto il mondo

