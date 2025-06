Tifoso scambiato per Kimi Antonelli | errore della regia durante la partita della Virtus

Un curioso errore di regia ha trasformato un tifoso in una celebrità per una notte. Alessandro Luini, scambiato per Kimi Antonelli, ha strappato sorrisi durante la semifinale tra Virtus Bologna e Armani Milano. Questo siparietto ricorda quanto le passioni sportive possano unire e divertire, anche in circostanze inaspettate. In un'epoca in cui i social amplificano ogni momento, chissà quanti nuovi fan avrà conquistato!

Bologna, 3 giugno 2025 - Protagonista per caso, anzi per errore. E’ quello che è successo ieri sera alla Segafredo Arena al tifoso bianconero Alessandro Luini, scambiato per il pilota di Formula 1, Kimi Antonelli dalle telecamere della produzione e inquadrato più volte durante gara 2 di semifinale tra Virtus e Armani Milano. Struttura fisica ed età ben diversa, Luini 28 anni e alto 195 cm, Antonelli 18 alto 172 cm, i due sono stati scambiati dalla regia tv. Luini amico di Alessandro Pajola è stato più volte inquadrato dalle telecamere con tanto di sottopancia Kimi Antonelli, mentre e qui si entra nel divertente, il vero pilota della Mercedes non è mai stato inquadrato dalle telecamere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tifoso scambiato per Kimi Antonelli: errore della regia durante la partita della Virtus

