Tic tac Inter | si decide il futuro di Inzaghi

La sconfitta dell'Inter contro il PSG segna un momento cruciale per il futuro di Inzaghi. Un 5-0 che fa tremare le fondamenta di una squadra già sotto pressione. In un calcio in continuo cambiamento, i risultati diventano il termometro di un progetto. Sarà il coraggio di rimanere o la necessità di un nuovo corso a guidare le scelte della dirigenza? La paura di un ciclo che si chiude è palpabile. Il tempo per riflettere è arrivato.

Il giorno dopo il massacro sportivo, ma pur sempre massacro - ci si stralecca le ferite. Nel caso di Psg-Inter 5-0 trattasi più che altro di micidiali e affilatissimi colpi di ghigliottina, ovviamente francese, quelli che i ragazzi di mister Luigi Enrico (fenomenale) hanno inferto ai colleghi nerazzurri, ben presto decapitati nei rispettivi sogni di gloria. La prestazione in terra tedesca dei non più campioni d’Italia (e figuriamoci d’Europa) è inspiegabile e allo stesso tempo inattesa e ingiustificabile: undici pulcini al cospetto della Legione Straniera e nessun “gallo nerazzurro” capace di trascinare i compagni secondo il motto «questa è la nostra ultima occasione! Siamo vecchi come Matusalemme! Sbraniamo i mangia-formaggio e prendiamoci la coppa!». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Tic tac Inter: si decide il futuro di Inzaghi

Tic tac Inter, Zhang prova a vendersi a Pimco inseguito dai creditori

Da tuttosport.com: I dettagli saranno definiti al termine dell’analisi dei conti dell’Inter in corso (l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare intorno alla metà di maggio). La curiosità è soprattutto sul nuovo ...

Tic Tac Inter, Oaktree in arrivo: Zhang frena tutto, rinnovi appesi...

Riporta tuttosport.com: MILANO - Tutti in attesa di Steven Zhang. Vinto lo scudetto, ora dirigenti, staff tecnico e giocatori dell'Inter sono in un limbo. Si aspetta infatti di conoscere il destino a breve termine del ...

Tuttosport - Tic tac Inter: il caos Zhang-Oaktree fa paura. E in due non firmano

Come scrive ilbianconero.com: Tutto congelato fino a nuovo ordine. L’impasse societaria e il sempre più probabile passaggio del controllo dell’Inter a Oaktree ha cristallizzato le scelte fatte da Beppe Marotta in tema di rinnovi.