Le minacce a Chiara Balistreri, dopo la sua coraggiosa denuncia di violenza, pongono in luce un problema drammatico: la cultura dell'odio online. In un'epoca in cui le voci contro la violenza di genere si fanno sempre più forti, il cyberbullismo continua a colpire chi ha il coraggio di esporsi. La reazione della comunità è fondamentale per ribadire che nessuno deve affrontare queste battaglie da solo. La solidarietà è la risposta più potente!

Bologna, 3 giugno 2025 – "Ti taglio la gola e gioco a calcio la tua testa", "Appena ti becco sei finita", "Auguro un tumore a te e alla tua famiglia": sono solo alcune delle minacce apparse tra i commenti di un post dell'associazione anti-violenza Scarpetta rossa, in cui appare Chiara Balistreri, la 22enne bolognese che ha denunciato per le violenze subite l'ex fidanzato e, dopo aver raccontato la sua storia sui social, è tra i concorrenti dell'edizione 2025 dell'Isola dei Famosi. Nelle scorse ore Balistreri è stata accusata in tv da Jasmine Salvati, altra concorrente del reality Mediaset, di essere all'Isola dei Famosi "per visibilità, come di aver fatto tutte le altre cose per visibilità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Ti taglio la gola”. Minacce social a Chiara Balistreri che denunciò l’ex per violenze

