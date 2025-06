Thuram saluta Inzaghi | Grande mister e grande uomo! Un piacere e un onore

Un saluto carico di emozione quello di Thuram a Simone Inzaghi, il tecnico che ha saputo valorizzare il talento dei giocatori dell’Inter. Con la sua partenza, si chiude un capitolo importante, non solo per il club, ma anche per un calcio in continua evoluzione. L’allenatore piacentino è pronto a intraprendere nuove sfide, mentre i suoi ex giocatori si preparano a scrivere nuove pagine nella storia del calcio italiano. Chi sarà il prossimo a lasciare il segno?

Thuram saluta Simone Inzaghi, che ha lasciato definitivamente l’Inter. L’attaccante francese ha scritto un bellissimo messaggio social per il suo ormai vecchio allenatore. I due hanno lavorato benissimo insieme. IL SALUTO DI TIKUS – L’addio di Simone Inzaghi è ormai ufficiale. Il club e l’allenatore piacentino, che presto diventerà un nuovo tecnico dell’Al-Hilal, si sono separati. Dopo il messaggio di saluto dello stesso allenatore, ma anche quello di Steven Zhang, iniziano ad arrivare anche le prime dediche social da parte dei giocatori. Il primo è Marcus Thuram. L’attaccante francese, plasmato dall’allenatore dimissionario nel ruolo di attaccante centrale dopo gli anni da esterno d’attacco, ha voluto mandare un grosso in bocca al lupo al suo ormai vecchio mister. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Thuram saluta Inzaghi: «Grande mister e grande uomo! Un piacere e un onore»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, l’ultimo atto: stasera c’è il PSG. Tutti disponibili per Inzaghi, le ultime sull’...; Pandev: L'Inter vincerà la Champions, ne sono convintissimo. E Inzaghi resterà; Il Psg umilia 5-0 l'Inter in finale e trionfa a Monaco, il «golden boy» Désiré Doué domina i nerazzurri: per I. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, Inzaghi: "Thuram ci è mancato tanto. Di testa stiamo bene. Impresa? Servirà tutto"

Come scrive calciomercato.com: L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ad Amazon Prime ... Ecco le sue parole THURAM - "Thuram gioca dall'inizio. Stamattina abbiamo fatto risveglio muscolare, il ragazzo sta bene.

Inzaghi si gode Thuram e non cita la Juventus: “Anti-Inter, ecco cosa penso”

Si legge su calciomercato.it: Inter devastante contro l’Atalanta: le parole di Simone Inzaghi dopo il 4-0 rifilato dai campioni d’Italia ai bergamaschi L’Inter travolge l’Atalanta con la doppietta di Thuram e i gol di ...

Inzaghi: "Ci vorrà una grande Inter. Thuram? Non correremo rischi"

Da msn.com: Alla vigilia del derby di Supercoppa Italiana, Simone Inzagi ha parlato in esclusiva ai microfoni di Mediaset Cassazione, Governo dovrà risarcire i migranti della nave Diciotti. Meloni ...