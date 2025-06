Thuram deriso da Mbappé dopo la finale di Champions | momento imbarazzante nel ritiro della Francia

Il ritiro della Francia si trasforma in un palcoscenico di tensioni e rivalità! Dopo la finale di Champions, il clima è palpabile e il gesto di Mbappé verso Thuram rivela le frizioni tra i calciatori del PSG. In un momento in cui l'unità è fondamentale per affrontare sfide internazionali, è interessante vedere come le dinamiche di club possano influenzare la nazionale. Sarà questa una goccia che farà traboccare il vaso?

Nel primo giorno di ritiro della Francia Deschamps tiene un discorso alla squadra, si complimenta con i calciatori del PSG. Durante l'applauso per i campioni d'Europa Mbappé punge Thuram. 🔗 Leggi su Fanpage.it

