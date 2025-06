Thunderbolts delude al box office | fine di un’era per Marvel Studios

Thunderbolts delude al box office, segnando un possibile tramonto per l'era dorata di Marvel Studios. La pellicola, pur superando il doppio del budget, non riesce a catturare l'interesse del pubblico come in passato. Questo fallimento solleva interrogativi sul futuro del franchise e sulla saturazione del mercato dei supereroi. È tempo di riflessioni: i fan desiderano storie fresche o un ritorno alle origini? Un punto cruciale che potrebbe cambiare le sorti della Casa delle Idee.

Il rendimento al botteghino di Thunderbolts si è rivelato deludente, segnando una battuta d'arresto significativa per Marvel Studios e lasciando molti analisti e fan con un senso di insoddisfazione. Nonostante il film abbia recentemente superato il doppio del budget di produzione, le prospettive di ulteriori incassi rilevanti appaiono limitate. Questo risultato rappresenta la fine di un'epoca prospera per l'universo cinematografico Marvel, che negli ultimi anni aveva dominato le uscite estive con risultati spesso record. marvel studios aveva dominato il box office estivo per anni. l'inizio di una tradizione di successi nelle prime settimane dell'estate.

