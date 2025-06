Thor ammette che questo eroe dell’mcu è praticamente un villain

Thor ha appena rivelato un segreto scottante: Doctor Strange, l'eroe amato del MCU, sta assumendo tratti da villain! Questo colpo di scena non solo getta luce sulle sue ambiguità morali, ma riflette un trend crescente nella narrativa Marvel, dove gli eroi si trovano a dover affrontare le conseguenze delle loro scelte. Con Doctor Doom in ascesa come Sorcerer Supreme, il confine tra bene e male si fa sempre più sottile. Scopri il futuro dell'universo Marvel!

Nel panorama Marvel, la figura di Doctor Strange si trova al centro di eventi complessi e decisioni discutibili che influenzano il destino dell’universo. Con l’ascesa di Doctor Doom al ruolo di Sorcerer Supreme, le dinamiche tra i personaggi principali si intensificano, portando a situazioni di grande tensione e incertezza. Questo articolo analizza i recenti sviluppi nella storyline, evidenziando le scelte del protagonista e le implicazioni sulle sue credibilità. la perdita della credibilità di doctor strange. Thor ha motivi validi per sospettare delle azioni di doctor strange. Nella serie Doctor Strange of Asgard #4, scritto da Derek Landy con disegni di Carlos Magno ed Espen Grundetjern, emergono elementi che mettono in dubbio l’innocenza del Mago Supremo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Thor ammette che questo eroe dell’mcu è praticamente un villain

