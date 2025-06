Thiago Motta ritorno in panchina più vicino | confermato l’incontro con l’ex Juve Cosa manca per la sua nuova avventura in Serie A

Il ritorno di Thiago Motta in panchina si fa sempre più concreto! L’ex Juve è nel mirino dell’Atalanta, pronta a sostituire Gasperini. Un incontro già avvenuto segna il passo verso una nuova avventura in Serie A, dove gli allenatori italiani sono più che mai protagonisti. La sua esperienza e visione di gioco potrebbero ravvivare la Dea. Riuscirà Motta a riportare il club tra i top del campionato? Restate sintonizzati!

Thiago Motta, ritorno in panchina più vicino: nuove conferme sul futuro del tecnico ex Juventus. L’Atalanta lo ha già incontrato. Alfredo Pedullà, su X, ha fornito un nuovo aggiornamento sul futuro di Thiago Motta. L’ex Juve è in cima alla lista dell’ Atalanta per il dopo Gasperini. Come rivelato dal giornalista, l’entourage di Thiago Motta avrebbe incontrato il club bergamasco la scorsa settimana: è il profilo che piace di più, ma è attesa una risposta. Per questo il casting prosegue: entro 24 ore incontro con Juric, vedremo se solo di cortesia, scrive l’esperto di mercato di Sportitalia. . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thiago Motta, ritorno in panchina più vicino: confermato l’incontro con l’ex Juve. Cosa manca per la sua nuova avventura in Serie A

Leggi anche Kolo Muani Juve, cosa è cambiato tra Thiago Motta e Tudor? «Si vede una differenza importante col nuovo allenatore, ecco perché» – VIDEO - Nella recente puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi e il tattico Adriano Bacconi analizzano l'impatto di Randal Kolo Muani sotto la guida di Tudor, evidenziando le differenze rispetto a Thiago Motta.

Se ne parla anche su altri siti

Thiago Motta ha detto no: salta (per ora) il ritorno in panchina | CM.IT; Possibile ritorno in Serie A: salgono le quotazioni di Thiago Motta per la panchina, le ultime; Atalanta, due possibili nomi in caso di partenza di Gasperini. 🔗Ne parlano su altre fonti

Salta il ritorno in panchina, Thiago Motta ha detto no!

Secondo calcionow.it: Ancora sotto contratto con la Juventus, Thiago Motta ha detto di no: salta il ritorno in panchina dell'allenatore italo-brasiliano ...

Sky Sport - Atalanta, prima contatti con Thiago Motta per la panchina

Segnala tuttojuve.com: Dopo l'addio di Gasperini, l'Atalanta è alla ricerca di un nuovo allenatore. Stando alle indiscrezioni di Sky Sport i nomi forti per la panchina nerazzurra in queste ore sono quelli ...

Thiago Motta ha detto no: salta (per ora) il ritorno in panchina | CM.IT

Come scrive calciomercato.it: L’ex allenatore della Juventus vuole vagliare con attenzione tutte le ipotesi prima di tornare ...