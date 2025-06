Theo Hernandez spiazza il Milan | la scelta che rivoluziona il mercato

Theo Hernandez sorprende il Milan con una decisione inattesa che potrebbe stravolgere il mercato. Con l'addio di Inzaghi all'Inter, i rossoneri si trovano in una situazione di instabilità, costretti a ripensare le loro strategie. Questo evento non solo scuote la rosa del Milan, ma riflette un trend più ampio nel calcio italiano, dove le scelte dei calciatori possono avere ripercussioni imponenti su tutto il campionato. La domanda sorge spontanea: chi sarà il prossimo a muoversi

Theo Hernandez lascia il Milan senza parole, dopo la sua ultima decisione riguardo il proprio futuro in rossonero. A questo punto, i piani del club sono costretti bruscamente a cambiare. Se su una sponda del Naviglio c'è poco di cui stare tranquilli, oggi, dopo l'ufficialità dell'addio di Simone Inzaghi all'Inter, dall'altra le preoccupazioni non mancano di certo. Il Milan ha l'urgenza di ricostruire la sua squadra e puntare finalmente a una stagione di primo piano, dopo la grande delusione di quest'anno. Il nuovo allenatore è stato scelto, ma ci vorrà altro per rendere la squadra realmente competitiva.

