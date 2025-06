Theo Hernandez Juventus c’è ancora speranza per i bianconeri? Le indiscrezioni fanno trapelare questa risposta alla corte dell’Al Hilal da parte del calciatore! Ultimissime

La questione di Theo Hernandez tiene banco nel calciomercato e la Juventus potrebbe avere un colpo in serbo. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il calciatore non abbia ancora chiuso la porta all’assegno di Al Hilal, lasciando spazio a una speranza bianconera. In un contesto in cui il mercato è sempre più globale, la Juve potrebbe sfruttare questa incertezza per rinforzare la propria rosa. Rimanete sintonizzati!

Theo Hernandez Juventus, l’affare tra Milan e Al Hilal non sembra ancora concluso del tutto. E il giocatore sembra orientato a dare questa risposta. Siete sicuri che l’ affare tra il Milan e l’ Al Hilal per portare Theo Hernandez in Arabia Saudita sia concluso? Il dubbio viene insinuato da parte del giornalista di calciomercato.com, Daniele Longo. Stando a quanto ha espresso su X, il collega parla di una trattativa ancora lontana dall’essere concretizzata. Uno dei tanti aspetti da considerare a supporto di questa tesi è la posizione del giocatore, il quale pare orientato a dire di no. Il francese spera nella chiamata di qualche grande club europeo, come può essere la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Theo Hernandez Juventus, c’è ancora speranza per i bianconeri? Le indiscrezioni fanno trapelare questa risposta alla corte dell’Al Hilal da parte del calciatore! Ultimissime

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Segui queste discussioni sui social

Con s? May M?n Theo M?NH Bi?t Ð? TránH Xui #Phongthuy #tamlinh #tuvi #Caivan #ShortVideoCon s? May M?n Theo M?NH Bi?t Ð? TránH Xui #Phongthuy #tamlinh #tuvi #Caivan #ShortVideo Tâm Linh, C?i v?n, Phong Th Your browser does not support HTML… Leggi la discussione

#Katerfreuden auf der #Terrasse #Katze #Cat #Kater #Nickerchen #CatsOfMastodon #Caturday #Theo Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Milan vuole sostituire Theo Hernandez con un giocatore della Juventus

Si legge su msn.com: La prossima estate potrebbe regalare più di una sorpresa al popolo rossonero. Il Milan, alle prese con la costruzione della nuova rosa dopo aver sistemato ...

Ultim’ora Milan, Theo ad un passo dall’addio: il sostituto arriva dalla Juve

Segnala spaziomilan.it: Il Milan si prepara a salutare uno dei suoi protagonisti degli ultimi anni. Come riportato da Gianluca Di Marzio, è stato raggiunto un accordo tra il club rossonero e l’Al Hilal per la cessione di ...

Milan-Al Hilal, intesa per Theo Hernandez. Cambiaso prima idea per sostituirlo

Lo riporta msn.com: Grandi manovre al Milan, si lavora per la svolta a sinistra e la trattativa per la cessione di Theo Hernandez in Arabia Saudita nel vivo. E ...