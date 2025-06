Theo Hernandez Juve prossime ore decisive! Bianconeri ancora in corsa? Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del terzino del Milan

Le prossime ore si preannunciano cruciali per Theo Hernandez: il terzino del Milan è sempre più nel mirino della Juventus. Con il mercato che si infiamma, la possibilità di un trasferimento nel club bianconero potrebbe stravolgere le dinamiche del campionato. Un acquisto di peso come Hernandez non solo rafforzerebbe la difesa juventina, ma segnerebbe anche un cambio di rotta nelle strategie di mercato. Rimanete sintonizzati!

Theo Hernandez Juve, prossime ore decisive per il futuro del terzino francese: quella squadra fa sul serio. Matteo Moretto ha fornito un nuovo aggiornamento su X per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez, terzino del Milan accostato anche al calciomercato Juve. Sarebbero ore decisive per capire se il futuro del francese sarà o meno all’Al Hilal. PAROLE – «L’Al-Hilal continua a lavorare duramente per firmare Theo Hernández. Simone Inzaghi pianifica di contattare il terzino spagnolo per provare a sbloccare la trattativa. L’Al-Hilal ha già un accordo di massima con il Milan, manca il via libera di Theo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Theo Hernandez Juve, prossime ore decisive! Bianconeri ancora in corsa? Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del terzino del Milan

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: "Theo Hernandez si offre al Real Madrid" - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

