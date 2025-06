Theo Hernandez addio Milan | Offerta irrinunciabile Chi sarà il suo sostituto

Theo Hernandez pronto a lasciare il Milan per un'offerta irrinunciabile dall'Arabia Saudita: 35 milioni al club e uno stipendio da sogno. Questo trasferimento non è solo un colpo di mercato, ma segna l'accelerazione del calcio arabo, che sta attirando stelle europee con contratti faraonici. Chi prenderà il suo posto? Il Milan si trova di fronte a una sfida cruciale: ricostruire senza uno dei suoi gioielli. La caccia al sostituto è aperta!

Una offerta irrinunciabile, tanto per Theo Hernandez quanto per il Milan. Il laterale mancino francese sarebbe a un passo dall'Arabia Saudita: a un anno dalla scadenza del contratto con i rossoneri, l' al Hilal avrebbe offerto 35 milioni di euro al club di via Aldo Rossi e stipendio multi-milionario (intorno ai 18 milioni di euro a stagione, ma ancora da definire) per il calciatore. Difficile chiedere di più: per restare il 27enne a Milano dal 2019 aveva chiesto un ritocco considerevole rispetto agli attuali 4,5 milioni. Sopra i 7 milioni di euro, cifra considerata spropositata dopo le ultime due stagioni deludenti (quella appena finita, addirittura disastrosa). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Theo Hernandez, addio Milan: "Offerta irrinunciabile". Chi sarà il suo sostituto

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan-Theo Hernandez, i giorni dell'addio. Va all'Al Hilal e potrebbe ritrovare Inzaghi

Da msn.com: Milan-Theo Hernandez, è arrivato il giorno dell’addio. Questo momento sarebbe dovuto arrivare e, in effetti, è arrivato. Il terzino starebbe per accettare la ...

Milan, Theo verso l'Arabia ma può arrivare Modric: tifosi in tilt sul web

Scrive sport.virgilio.it: Theo Hernandez pronto a salutare il Milan e ad approdare in Arabia Saudita, mentre Allegri e Tare sognano lo svincolato Luka Modric: tifosi scatenati.

Theo Hernandez, l’addio al Milan è a un passo: accordo raggiunto con l’Al-Hilal

Si legge su msn.com: Theo Hernandez vicino all’Al-Hilal: 35 milioni al Milan, 18 a lui. Un addio sorprendente non per la tempistica, quanto per la destinazione.