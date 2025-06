The Sandman – Stagione 2 | rivelati i titoli degli episodi più una puntata bonus

La seconda stagione di "The Sandman" si avvicina, e con essa l'attesa per i titoli degli undici episodi, oltre a un intrigante episodio bonus! In un'epoca in cui le serie tv stanno ridefinendo il nostro modo di raccontare storie, questo annuncio accende la curiosità degli appassionati. Preparati a esplorare nuove dimensioni narrative e a scoprire come Morfeo e i suoi mondi continueranno a stupirci. Non perdere questa opportunità di sognare!

Nell’annunciare i titoli degli 11 episodi della seconda e ultima stagione di The Sandman, la serie fantasy di Netflix, è stata rivelata anche l’esistenza di un episodio bonus autonomo. Come riportato da Deadline, quest’ultimo sarà pubblicato dopo le uscite già previste del Volume 1 (Episodi 1-6) il 3 luglio e del Volume 2 (Episodi 7-11) il 24 luglio. L’episodio 11 sarà comunque il finale della serie, che porterà a conclusione la storia di Morfeo ( Tom Sturridge ). L’episodio bonus, che debutterà una settimana dopo, il 31 luglio, seguirà invece le vicende di sua sorella Morte ( Kirby Howell-Baptiste ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Leggi anche The Sandman 2: svelati i titoli degli episodi dell'ultima stagione e l'arrivo di una puntata bonus - Il mondo di "The Sandman" è pronto a tornare in scena: la stagione 2, in arrivo a luglio, promette di affascinarci con titoli avvincenti e un episodio bonus che stuzzicherà la curiosità dei fan.

Segui queste discussioni sui social

Sembra ieri che ci siamo immersi nel mondo onirico di The Sandman, eppure la seconda stagione è già alle porte! Ma attenzione, amanti del fantasy: preparatevi a un finale che promette scintille. Tra colpi di scena e rivelazioni inattese, i… Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

The Sandman, chiusura con la seconda stagione decisa già nel 2022; The Sandman non chiuderà a causa delle accuse a Neil Gaiman: lo showrunner a sorpresa; DAVE MUSTAINE: 'Enter Sandman' dei METALLICA è piuttosto simile a un pezzo degli EXCEL.... 🔗Su questo argomento da altre fonti