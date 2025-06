The Sandman S2 | Svelati i titoli dei 12 episodi

Netflix ha svelato i titoli dei 12 episodi della seconda e ultima stagione di The Sandman, un passo che dimostra la determinazione del colosso dello streaming nel portare storie avvincenti sullo schermo. Con questo aumento di episodi, si apre un mondo di nuove possibilità narrative. Gli appassionati di fantasy e mitologia non possono perdere l'occasione di scoprire come si intrecceranno le storie in un universo così ricco e affascinante!

Netflix ha svelato i titoli degli episodi della seconda stagione di The Sandman. Con una mossa a sorpresa, tra l'altro, ha anche portato gli episodi da 11 a 12. Non più 11 episodi come previsto inizialmente, ma bensì 12. E' questa la scelta del colosso dello streaming per la seconda ed ultima stagione di The Sandman, la serie ispirata ai fumetti di Neil Gaiman. Ma non è tutto perché le tranche di distribuzione ora sono passate a tre, con la terza (31 luglio 2025) destinata per l'appunto al dodicesimo episodi; le altre due vedranno sei episodi il 3 luglio, e sei dal 24 luglio. Ricordiamo che la cancellazione di The Sandman  è arrivata in concomitanza con le accuse di violenza sessuale a Neil Gaiman, autore del fumetto originale nonché produttore esecutivo della serie tv.

