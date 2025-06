The Olimpyc Dream Cup | l' atleta Yasmine Lahbiri conquista la medaglia di bronzo al Foro Italico

Yasmine Lahbiri ha brillato al Foro Italico conquistando la medaglia di bronzo nella "Olimpyc Dream Cup". Un traguardo che non solo celebra il talento individuale, ma si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso lo sport giovanile in Italia. Questo evento, dedicato al taekwondo, rappresenta una vera e propria fucina di nuovi campioni, pronti a scrivere la storia sportiva del nostro paese. La passione e la determinazione fanno sempre la differenza!

Domenica 1 e lunedì 2, nello splendido scenario del Foro Italico a Roma, è andata in scena l'ultima competizione nazionale la "The Olimpyc Dream Cup" - Coppa Italia a squadre regionali. A partecipare alla prestigiosa competizione, per la società sportiva Taekwondo 2018 Reggio Calabria – A.S.D.

