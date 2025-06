The Mob il taglio capelli consigliatissimo alle over 50

Il mid bob è il taglio perfetto per le over 50: un look fresco e moderno che valorizza ogni volto. Grazie alle scalature interne, questo hairstyle regala movimento e volume, ideali per capelli che necessitano di un tocco di vivacità. In un contesto dove l'autenticità e la bellezza senza tempo sono sempre più celebrate, il mid bob diventa un simbolo di stile e sicurezza in sé stesse. Pronte a provare?

Il mid bob è un taglio che nasconde delle scalature interne in grado di regalare uno splendido mix di movimento e volume. A tutto vantaggio dei capelli non più giovanissimi.

