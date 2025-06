The Last of Us 3 sposterà tutto su Abby il che ci porterà probabilmente a quella battaglia del videogioco

La saga di "The Last of Us" si prepara a un'evoluzione sorprendente con il terzo capitolo, focalizzandosi su Abby e la sua complessa storia. Questo shift narrativo non solo promette colpi di scena emozionanti, ma riflette anche un trend crescente nei videogiochi: esplorare il lato umano dei conflitti. Con l'attesa per la seconda stagione che cresce, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi cruciale. Siete pronti a scoprire il lato oscuro della vendetta?

L'attesa per la seconda stagione di The Last of Us era altissima quando è stato ufficializzato l'arrivo di un The Last of Us 3. Da quel momento non abbiamo fatto che fantasticare davanti a ogni scena dei nuovi episodi, senza capire - nel caso non fossimo stati giocatori del videogame originale - dove tutto il gioco di vendetta in stile Vecchio Testamento ci avrebbe portato, quando era dichiarato fin dalle prime inquadrature, quelle che ci fanno fare la conoscenza di Abby, del suo trauma e di un viaggio per trovare Joel, responsabile della strage che gli ha levato il padre, amici, compagni della WLF. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - The Last of Us 3 sposterà tutto su Abby, il che ci porterà probabilmente a "quella" battaglia del videogioco

