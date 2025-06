The dreamers spettacolo teatrale al Cilea

Il 5 giugno, il Teatro Cilea ospiterà "The Dreamers", un'opera che celebra il genio di Leonardo Da Vinci, simbolo di creatività e innovazione. Questo spettacolo non è solo una vetrina per i talenti emergenti del Liceo, ma si inserisce nel trend crescente di valorizzazione delle arti performative nelle scuole. Un’occasione imperdibile per riflettere su quanto il sogno e la bellezza possano trasformare la realtà. Non perdetevelo!

È dedicato al genio di Leonardo Da Vinci lo spettacolo teatrale di fine anno organizzato dall’omonimo Liceo guidato dalla professoressa Antonella Borrello. Con "The dreamers" si andrà in scena giovedì 5 giugno alle ore 20,30 al teatro comunale Francesco Cilea, con ingresso a invito. Quest’anno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "The dreamers", spettacolo teatrale al Cilea

Leggi anche Il Circo Castellucci arriva ad Ariano con il nuovo spettacolo "The Dreamers" - …affascinante viaggio nel mondo dei sogni, dove la realtà si fonde con l'impossibile. Gli artisti del Circo Castellucci porteranno in scena acrobazie mozzafiato, performances straordinarie e una trama che catturerà l'immaginazione di grandi e piccini.

Segui queste discussioni sui social

DBB on 3: Welcome to the Playoffs, Detroit Pistons #bad #Basketball #boys #dbb #Detroit #FrontPage #NBA #NBAPlayoffs #on #Pistons #playoffs #the #To #welcome Leggi la discussione

SE515 hat ein Video hochgeladen Schau gerne mal rein! #Tom #Clancy's #The #Division #2 #COD #BO6 #Xbox #Series #X Achtung #Noobplay mit #SE515 !!! Viel Spass!!!! Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Reggio Calabria, con “The dreamers” si chiudono le celebrazioni per il Centenario del Liceo “Da Vinci”

Lo riporta strettoweb.com: Reggio, con “The dreamers” si chiudono le celebrazioni per il Centenario del Da Vinci. Al Teatro Cilea lo spettacolo dedicato al genio toscano ...