TFA Sostegno X ciclo | corso di preparazione per prova preselettiva scritto e orale + simulatore preselettiva esempi prova scritta + libro Studio rapido

Preparati a diventare il supporto che ogni studente merita! Il corso di preparazione per il TFA sostegno offre oltre 90 ore di video lezioni, un'ampia raccolta di materiali didattici e 5000 quesiti nel simulatore. Con una formazione completa per affrontare le prove preselettive, scritte e orali, sarai pronto a fare la differenza nelle aule scolastiche. Non perdere questa occasione: diventa il professionista del futuro!

Corso online Oltre 90 ore di video lezioni, oltre 500 pagine di materiali didattici, più di 100 test ufficiali degli anni precedenti per preselettiva e scritto già svolti, contenuti utili per tutte le prove (preselettiva, scritto e orale). In aggiunta un simulatore con 5000 quesiti per prepararsi alla prova preselettiva e 80 esempi di prova . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche Tfa Sostegno IX ciclo: balli di fine corso e le polemiche social - Con l'arrivo della conclusione delle lezioni del Tfa Sostegno IX ciclo, festeggiamenti tra balli e brindisi si intrecciano a polemiche sui social.

Segui queste discussioni sui social

Insegnati che fuggono dalla Lombardia#pareridistorti #radiobasemn #mantova #lombardia #insegnanti #insegmaneto #sostegno #fuga #fughe #costi #affitti #vita #stipendio #salario #decenza #fotononmie Leggi la discussione

Insegnati che fuggono dalla Lombardia#pareridistorti #radiobasemn #mantova #lombardia #insegnanti #insegmaneto #sostegno #fuga #fughe #costi #affitti #vita #stipendio #salario #decenza #fotononmie Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

TFA Sostegno X ciclo 2025, nuovi requisiti e classi di concorso

informazionescuola.it scrive: Il TFA sostegno 2025, giunto al suo X ciclo, è ormai alle porte. Secondo le indicazioni del Ministero, il percorso formativo dovrebbe partire entro la primavera del 2025, con l’obiettivo di concluders ...

Bando Tfa X ciclo, si parte in estate o a settembre? Il corso di Bibi Academy in attesa del decreto

Lo riporta tecnicadellascuola.it: Tfa Sostegno X ciclo, si attende il decreto ministeriale che autorizza l’avvio dei percorsi relativi al TFA sostegno per l’anno accademico 2024/2025. C’è anche chi parla di un probabile avvio a settem ...

TFA X ciclo 2025 in attesa del bando: requisiti, prove, punteggio e posti autorizzabili

Secondo tecnicadellascuola.it: Secondo quando dichiarato dal Ministro dell’Istruzione, l’avvio del X ciclo TFA sostegno, dovrebbe avvenire entro la primavera del 2025 quindi entro giugno, al fine di consentire l’espletamento delle ...