Tesla quando il consenso conta più dei profitti | P E di 185 e capitalizzazione a 16 volte i ricavi 2025

Tesla sta dimostrando che il consenso può contare più dei profitti. Nonostante un calo degli utili del 71%, il titolo è rimbalzato del 65%, spinto da aspettative future e fiducia degli investitori. Questo fenomeno si inserisce in un trend globale dove il mercato sembra premiare la visione a lungo termine piuttosto che i risultati immediati. Un dato interessante? Oggi, Tesla vale più che a dicembre, sfidando ogni logica economica!

Il titolo, dopo essersi più che dimezzato in tre mesi in linea con il calo di utili e ricavi, è rimbalzato del 65% ad aprile, paradossalmente dopo una trimestrale con utili in calo del 71%; oggi, a 364 dollari, vale più che a dicembre Parevano una follia le quotazioni di Tesla, quando il 17 d.

