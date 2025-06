Terremoto scossa fortissima | paura nella notte

Una scossa di terremoto ha travolto la notte, riportando alla mente il costante rischio sismico che affligge molte zone del nostro Paese. Quel tremore, una danza inquieta della terra, ci ricorda quanto sia fragile la nostra sicurezza. Le finestre illuminate raccontano storie di paura e resilienza: mentre molti cercavano riparo, altri si sono uniti in preghiera. Un invito a riflettere sulla forza della natura e sull'importanza della preparazione.

Il mare sembrava più scuro del solito, immobile, come se trattenesse il fiato. Nelle case basse del promontorio, le finestre erano ancora accese, qualcuno stava rientrando, qualcun altro non aveva ancora preso sonno. Poi è arrivato quel tremore lungo, sottile come un filo d'acciaio che taglia il buio. Nessun boato. Nessuna esplosione. Solo il movimento secco della terra che cambia idea e si sposta. In molti hanno raccontato di aver sentito le pareti vibrare, le stoviglie oscillare leggere negli scaffali, le tende mosse da una corrente inesistente. Non è durato più di dieci secondi, ma è bastato a far alzare le persone dai letti, a cercare notizie, a telefonare, a riversarsi in strada.

