Terremoto scossa fortissima

Una scossa di terremoto ha colpito la notte, lasciando paura, vittime e feriti. Le immagini evocative di quel mare immobile e scuro sembrano riflettere il nervosismo che tanti italiani provano in un periodo di instabilità naturale. Questo evento ci ricorda l'importanza della preparazione e della consapevolezza. In un'epoca in cui il cambiamento climatico minaccia le nostre vite, è fondamentale rimanere uniti e informati per affrontare l'imprevisto.

Il mare sembrava più scuro del solito, immobile, come se trattenesse il fiato. Nelle case basse del promontorio, le finestre erano ancora accese, qualcuno stava rientrando, qualcun altro non aveva ancora preso sonno. Poi è arrivato quel tremore lungo, sottile come un filo d’acciaio che taglia il buio. Nessun boato. Nessuna esplosione. Solo il movimento secco della terra che cambia idea e si sposta. In molti hanno raccontato di aver sentito le pareti vibrare, le stoviglie oscillare leggere negli scaffali, le tende mosse da una corrente inesistente. Non è durato più di dieci secondi, ma è bastato a far alzare le persone dai letti, a cercare notizie, a telefonare, a riversarsi in strada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto, scossa fortissima: paura nella notte, vittime e feriti

Leggi anche Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli, avvertita chiaramente anche in tutta la provincia. I Campi Flegrei hanno tremato, provocando preoccupazione tra i residenti.

BREAKING: decine di feriti dopo un #terremoto di magnitudo 5,8 al largo di Marmaris, con scosse avvertite anche a #Rodi e in #Egitto.RE: klknudxgybzgrr4nkyjm2owg/post/3lqor7pa6vy2g Leggi la discussione

#Terremoto de magnitud 5,8 sacude #Türkiye com/terremoto-de-magnitud-58-sacude-turkiye/ Leggi la discussione

Terremoto in Grecia, scossa di magnituto 5.8 al largo di Rodi. Trema anche la Turchia, morta una 14enne

Si legge su msn.com: Terremoto in Grecia. Una violenta scossa di magnitudo stimata attorno a 5.8, si è verificata alle ore 01:00 (ore 01:17 in Italia) con epicentro nei pressi di Rodi.

Turchia, terremoto di magnitudo 5.8: muore 14enne

Da erreemmenews.it: Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito questa notte la zona di Marmaris, nella provincia di Mugla, nel sudovest della Turchia. Secondo l’Afad, la protezione civile turca, il si ...