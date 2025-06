Terremoto Pakistan 100 detenuti evasi da prigione a Karachi

Oltre 100 detenuti sono evasi da una prigione di Karachi, in un drammatico colpo di scena dopo le scosse di terremoto. Questo evento non solo riaccende il dibattito sulla sicurezza delle strutture carcerarie, ma mette in luce un fenomeno inquietante: l’insicurezza che affligge molte aree del mondo. Un solo detenuto è rimasto ucciso nella sparatoria seguita alla fuga. Riflessioni su come calamità naturali possano generare effetti a catena nelle società vulnerabili.

Oltre 100 detenuti sono evasi da una prigione di Karachi, nel sud del Pakistan, e almeno uno è rimasto ucciso in una sparatoria durante la notte, dopo che erano stati temporaneamente trasferiti dalle loro celle a seguito di alcune scosse di terremoto. Di questi, 78 sono stati ricatturati. Una sparatoria è seguita alla fuga ed è in questo contesto che un detenuto è rimasto ucciso e 3 agenti di sicurezza sono rimasti feriti. La situazione è sotto controllo e la polizia è a caccia degli evasi ancora in fuga. Il governo della provincia pakistana del Sindh ha licenziato il capo della prigione di Karachi, e altri 2 funzionari, fra cui il il sovrintendente del carcere. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto Pakistan, 100 detenuti evasi da prigione a Karachi

