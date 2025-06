Terremoto Pakistan 100 detenuti evasi a Karachi e un morto

Un terremoto non solo scuote la terra, ma può anche far crollare le barriere della giustizia. A Karachi, oltre 100 detenuti sono fuggiti da una prigione in un tumulto scatenato dalle scosse telluriche. La fuga ha portato a una sparatoria mortale, evidenziando come eventi naturali possano generare caos e insicurezza. Questo episodio solleva interrogativi sulla gestione delle emergenze e sulle condizioni delle strutture carcerarie nel paese. Un tema che merita attenzione!

Oltre 100 detenuti sono evasi da una prigione di Karachi, nel sud del Pakistan, e almeno uno è rimasto ucciso in una sparatoria durante la notte, dopo che erano stati temporaneamente trasferiti dalle loro celle a seguito di alcune scosse di terremoto. Lo riferiscono le autorità locali. Un alto funzionario di polizia, Kashif Abbasi, ha dichiarato che 216 detenuti sono fuggiti dalla prigione nella capitale della provincia del Sindh prima dell’alba. Di questi, 78 sono stati ricatturati. Tra i fuggiti non ci sono condannati o imputati come militanti, ha aggiunto. Una sparatoria è seguita alla fuga ed è in questo contesto che un detenuto è rimasto ucciso e 3 agenti di sicurezza sono rimasti feriti, ha proseguito Abbasi, precisando che la situazione è sotto controllo e la polizia sta conducendo raid per catturare i detenuti ancora in fuga. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto Pakistan, 100 detenuti evasi a Karachi e un morto

Segui queste discussioni sui social

BREAKING: decine di feriti dopo un #terremoto di magnitudo 5,8 al largo di Marmaris, con scosse avvertite anche a #Rodi e in #Egitto.RE: klknudxgybzgrr4nkyjm2owg/post/3lqor7pa6vy2g Leggi la discussione

Court extrait de la vidéo PASSAGES. A découvrir en entier via le linktree en bio.Hope… Short excerpt from the PASSAGES video. To be discovered in full via the linktree in bio.#videoart #experimental #mexico #terremoto Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Maxi-Evasione in Pakistan: Oltre 200 detenuti fuggono dal carcere dopo scosse di terremoto

Riporta ilmetropolitano.it: Oltre 200 detenuti sono evasi da una prigione di Karachi, in Pakistan, in seguito al loro trasferimento dalle celle per motivi di sicurezza durante le recenti scosse di terremoto. Le autorità locali h ...

India-Pakistan, prove di pace: Islamabad rilascia 100 prigionieri

Secondo ilmessaggero.it: Il Pakistan ha rilasciato 100 detenuti indiani come «gesto di buona volontà» deciso per appianare l'escalation di tensioni registrata tra i due paesi. Mashooq Ali, portavoce del carcere ...

Terremoto di magnitudo 6.3 al confine tra India e Pakistan: otto morti e 100 feriti

asianews.it scrive: e oltre 100 feriti il bilancio provvisorio di una potente scossa di magnitudo 6.3 della scala Richter che ha colpito oggi il confine tra Pakistan e India. Secondo il Dipartimento meteorologico ...