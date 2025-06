Terremoto oggi a Icmeler forte scossa di magnitudo 5 8 in Turchia | morta una 14enne

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito Icmeler, Turchia, lasciando una giovane vittima e molti feriti. Questo tragico evento ci ricorda l'imprevedibilità della natura e l'importanza di essere preparati. In un mondo sempre più connesso, la resilienza delle comunità di fronte a calamità come queste diventa cruciale. Come risponderemo alle sfide del nostro tempo? La sicurezza e la prevenzione devono essere una priorità per tutti noi.

Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8 nella notte in Turchia. Almeno 69 persone sono rimaste ferite dopo essersi gettate da altezze importanti nel tentativo di salvarsi, mentre una 14enne è deceduta in seguito a un attacco di panico. Non sono stati registrati danni a strutture. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Terremoto oggi a Icmeler, forte scossa di magnitudo 5.8 in Turchia: morta una 14enne; Terremoto di magnitudo 5.8 nel sud-ovest della Turchia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Terremoto di magnitudo 5.8 nel sud-ovest della Turchia

Scrive rainews.it: Un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito nella notte il sud-ovest della Turchia, lo riporta l'Istituto geofisico statunitense Usgs. L'epicentro del sisma è stato registrato a 5 km a sud di Icmeler e l ...

