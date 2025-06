Terremoto in Turchia scossa 5 8 nella notte a Marmaris

La terra trema ancora in Turchia: una scossa di magnitudo 5.8 ha scosso Marmaris, causando dolore e paura. In un contesto globale in cui i cambiamenti climatici aumentano l'instabilità naturale, eventi come questo ci ricordano l'importanza della preparazione e della solidarietà . Purtroppo, il bilancio delle vittime si aggrava con la tragica notizia della morte di una giovane ragazza. La resilienza dei popoli è messa alla prova: unisciti a loro nel supporto.

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito nella notte la zona di Marmaris, nella provincia di Mugla, nel sudovest della Turchia.  Secondo l'Afad, la protezione civile turca, il sisma è stato registrato alle 2.17 ora locale a circa dieci chilometri dalla costa di Marmaris. Una ragazza di 14 anni è morta a Fethiye . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche Turchia, terremoto di magnitudo 5.2 nel centro: scossa avvertita anche ad Ankara - Un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito oggi il centro della Turchia, con epicentro nel distretto di Kulu, nella provincia di Konya.

Se ne parla anche su altri siti

Terremoto oggi a Icmeler, forte scossa di magnitudo 5.8 in Turchia: morta una 14enne

Segnala fanpage.it: Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8 nella notte in Turchia. Almeno 69 persone sono rimaste ferite dopo essersi gettate da altezze importanti nel tentativo di salvarsi, mentre una 14enne è ...

Terremoto in Turchia, scossa 5.8 nella notte a Marmaris

Da msn.com: (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito nella notte la zona di Marmaris, nella provincia di Mugla, nel sudovest della Turchia. Secondo l'Afad, la protezione civile turca, il sisma è sta ...

Violento terremoto colpisce il sud-ovest della Turchia: bilancio iniziale di morti e feriti

Lo riporta notizie.it: Un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito nella notte il sud-ovest della Turchia, secondo l’Istituto geofisico statunitense USGS: i primi aggiornamenti.