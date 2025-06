Terremoto forte scossa di magnitudo 5 8 | una vittima e decine di feriti

Un terremoto di magnitudo 5.8 ha scosso la nostra tranquillità, portando via una vita e lasciando decine di feriti. Le immagini di un mare immobile e scuro richiamano alla mente i cambiamenti climatici che, come il tremore della terra, si manifestano in modi inaspettati. È un richiamo urgente a riflettere sulla fragilità del nostro pianeta e sulla necessità di prepararci alle sfide che ci attendono. La natura, spesso silenziosa, sa essere letale.

Il mare, solitamente tranquillo, appariva più oscuro e immobile, come se stesse trattenendo il respiro. Nelle abitazioni del promontorio, le luci erano ancora accese: alcuni tornavano a casa tardi, altri erano ancora svegli. Improvvisamente, un tremore sottile ma prolungato ha attraversato l'oscurità, senza rumori o esplosioni, solo il movimento brusco del terreno che si spostava. Leggi anche: Italia, albero cade sulla folla di turisti: è tragedia. E la gente si fa i selfie Molti hanno raccontato di aver percepito le pareti vibrare, con le stoviglie che oscillavano leggermente sugli scaffali e le tende che si muovevano al vento inesistente.

Leggi anche Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli, avvertita chiaramente anche in tutta la provincia. I Campi Flegrei hanno tremato, provocando preoccupazione tra i residenti.

