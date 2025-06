Terre del Magra entra nell’app contro lo spreco alimentare

Terre del Magra si unisce alla lotta contro lo spreco alimentare con "Too Good To Go"! Questa innovativa iniziativa, che coinvolge già centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo, permette di acquistare prodotti freschi a metà prezzo. Un gesto semplice che non solo aiuta l'ambiente, ma sostiene anche la comunità locale. Scopri come puoi fare la differenza nel tuo quotidiano e contribuire a un futuro più sostenibile!

Ameglia (La Spezia), 3 giugno 2025 – La Bottega della Cooperativa di Comunità Terre del Magra entra nel mondo “ Too good to go ”, la rete che, con 175mila negozi e 100 milioni di utenti registrati in Europa e America, è attiva nel contrasto dello spreco alimentare. Come? Attraverso la vendita, a fine giornata e a un prezzo che va dal 50 per cento al 75 per cento in meno del loro valore, delle cosiddette surprise bag o pasti salvati. Borse a sorpresa per chi le acquista perché a decidere cosa metterci dentro è il negoziante che sceglie tra i prodotti rimasti invenduti nella giornata salvandoli dallo spreco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terre del Magra entra nell’app contro lo spreco alimentare

