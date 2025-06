Terni occhio alle truffe | investe 4mila euro per le criptovalute ma il saldo è zero

A Terni, la frode online ha colpito duramente una giovane investitrice, che ha visto evaporare 4.000 euro destinati alle criptovalute. Questo episodio mette in luce un problema sempre più crescente in Italia, dove le truffe digitali proliferano. Con l'aumento dell'interesse per le valute virtuali, è fondamentale essere informati e cauti. Non lasciatevi ingannare: l'educazione finanziaria è il primo passo per proteggere i vostri risparmi!

Terni, 3 giugno 2025 - Guardia alzata da parte delle Forze dell'ordine in materia di contraffazione monetaria e frodi finanziarie sul web, fenomeni molto diffusi anche in Umbria. Ne è d'esempio l'ultimo caso denunciato a Terni. Una investitrice aveva versato circa 4.000 euro per l'acquisto di criptovalute su piattaforme di trading online ma di fatto il suo portafoglio virtuale (il cosiddetto wallet) registrava un saldo pari a zero. Grazie all'intervento della guardia di finanza di Terni è però riuscita a rientrare in possesso della metà della somma. Il comando provinciale delle fiamme gialle ha infatti condotto, nell'ultimo periodo, mirate attività ispettive finalizzate sia ad intercettare movimentazioni di ricchezza sottratta agli obblighi di monitoraggio fiscale, sia per contrastare il fenomeno delle truffe informatiche nei pagamenti di denaro, anche via web, con uno sguardo attento alla diffusione nel tessuto economico delle criptovalute (tipo bitcoin). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terni, occhio alle truffe: investe 4mila euro per le criptovalute, ma il saldo è zero

