Terni la segnalazione | A Marmore la vegetazione sta raggiungendo i tetti delle abitazioni

A Marmore, la vegetazione è diventata un vero e proprio invasore: i tetti delle abitazioni sono minacciati da una foresta in crescita. Sandro Piccinini, segretario del Circolo Pd locale, lancia l'allerta su una situazione che non è solo un problema estetico, ma un campanello d'allarme per la gestione del verde urbano. Un tema cruciale in un'epoca in cui il benessere ambientale è al centro del dibattito pubblico. Cosa fare per tutelare le nostre città?

"Una situazione drammatica nel cuore del centro abitato di Marmore". A descrivere le criticità inerenti al verde pubblico è Sandro Piccinini, segretario del Circolo Pd locale e molto attivo nel segnalare le problematiche del territorio circostante. "In via Faggetti – spiega Piccinini – ai lati.

