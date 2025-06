Ternana-Pescara cancello aperto in curva Ovest | viavai di tifosi abruzzesi prima della partita

La tensione sale in vista della finale di ritorno tra Ternana e Pescara: un video sta facendo il giro delle chat di WhatsApp, mostrando tifosi abruzzesi varcare il cancello della curva Ovest. Questo episodio mette in luce la passione travolgente del tifo calcistico, ma solleva anche interrogativi sulla sicurezza negli stadi. Un dettaglio che fa riflettere: quanto è importante garantire l’integrità delle regole in momenti così cruciali per il calcio italiano?

Il video sta girando in diverse chat di whatsapp, dopo la finale di andata Ternana-Pescara dei Play off di Serie C. Ritrae alcuni tifosi abruzzesi entrare da un cancello secondario della curva Ovest, poco prima dell’inizio della gara. Istanti in cui si notano sostenitori accedere allo stadio da. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ternana-Pescara, cancello aperto in curva Ovest: viavai di tifosi abruzzesi prima della partita

Leggi anche Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Play off, la finale sarĂ Ternana-Pescara; Ternana-Pescara, il pullman degli ospiti arriva al Liberati: guarda il video; Playoff Lega Pro, sarĂ Ternana-Pescara la finale: eliminate Cerignola e Vicenza. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Verso Pescara-Ternana ritorno finale play off: in vendita i 741 biglietti del settore Ospiti

Da rete8.it: I residenti nella Regione Umbria potranno acquistare esclusivamente tagliandi del settore ospiti e solo se sottoscrittori di Fidelity Card Ternana Calcio. La prevendita si concluderà alle 19.00 di ...

Pescara-Ternana, biglietti esauriti per i tifosi di casa: “N’ci sta chiu nint”

ternananews.it scrive: Nel frattempo, è cominciata ufficialmente la prevendita dei biglietti per il settore ospiti destinati ai tifosi della Ternana: in totale sono 741 i tagliandi messi a disposizione. I prezzi sono ...

La Ternana pareggia 0-0 a Pescara con l'Entella raggiunge entrambe le squadre in testa alla classifica

Si legge su msn.com: Pescara - La Ternana ci prova ma a Pescara lo scontro tra le capoliste finisce 0-0. Ad approfittarne è l'Entella che batte il Milan Futuro e agguanta la testa della classifica. Come inizio del ...