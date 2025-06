Terminal bus nel degrado Prospero al sindaco Menna | Basta proclami servono azioni concrete

Nel cuore della città, il terminal bus giace dimenticato, simbolo di un'immobilità che preoccupa i cittadini. Francesco Prospero lancia un appello chiaro al sindaco Menna: basta proclami, servono azioni concrete! Questo degrado non è solo un problema locale, ma riflette un trend più ampio di disinteresse verso infrastrutture vitali. È tempo di rimettere in moto la speranza e restituire dignità a luoghi cruciali per la comunità.

Una lettera aperta, un appello diretto al sindaco Francesco Menna e un’accusa di immobilismo. Francesco Prospero, torna a sollecitare l’amministrazione comunale sul destino del terminal bus, consegnato al Comune circa dieci mesi fa ma, secondo l'esponente di Fratelli d'Italia, ancora abbandonato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Terminal bus nel degrado, Prospero al sindaco Menna: "Basta proclami, servono azioni concrete"

Leggi anche Terminal bus di Vasto ancora chiuso e nel degrado: Francesco Prospero chiede una riunione operativa - Un’infrastruttura costata centinaia di migliaia di euro, inaugurata il 7 agosto 2024, giace oggi chiusa e abbandonata, priva di un piano gestionale e in stato di degrado.

Consiglio Regionale: ultime news. Terminal Bus Vasto, Prospero: Il sindaco convochi subito una riunione operativa

Si legge su abruzzonews24.com: La bandiera è sparita, il terminal è ancora chiuso, e il sindaco anche”. In una lettera ufficiale inviata al sindaco, Prospero chiede la convocazione urgente di una riunione operativa: “Il terminal è ...

Terminal bus di pescara in stato di degrado con rischi concreti per lavoratori e utenti

Secondo gaeta.it: Il terminal bus di Pescara versa in condizioni di degrado con buche, segnaletica insufficiente e carenze logistiche, mettendo a rischio sicurezza e operatività; sindacati chiedono interventi urgenti a ...

Degrado al Terminal Bus di Pescara, il sindacato denuncia il rischio per la sicurezza di lavoratori e utenti

Lo riporta abruzzolive.it: La situazione al terminal bus di Pescara, dunque, continua a destare preoccupazione e la richiesta di azioni concrete resta una priorità per il sindacato, che ha promesso di non tollerare oltre ...