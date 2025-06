Tentato omicidio a Imola | preso un ragazzo di 19 anni dopo una violentissima lite al chiosco di Parco Tozzoni

Un tentato omicidio scuote Imola: un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dopo una terribile lite nel Parco Tozzoni. Due giovani, aggrediti durante il violento scontro, hanno rischiato la vita. Questo episodio non è isolato; l'onda di violenza giovanile sta attraversando molte città italiane, sollevando interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di aggregazione. Cosa sta succedendo alle nuove generazioni? Un tema che merita attenzione e riflessione.

Imola, 3 giugno 2025 - Ad aprile ha ferito due ragazzi di 20 e 24 anni al culmine di una lite scoppiata nel parcheggio vicino al chiosco di Parco Tozzoni. Una delle vittime era anche finita in ospedale in pericolo di vita per una coltellata arrivata a pochi centimetri dal cuore. Dopo circa un mese di indagini portate avanti dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile, un diciannovenne di Imola è stato identificato come l'autore dell'aggressione e ora è indagato per tentato omicidio volontario, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere. Il tutto era accaduto il 19 aprile scorso quando, intorno alle 19, le due vittime di 20 e 24 anni si sono presentate al pronto soccorso di Imola per farsi medicare una serie di ferite da taglio, causate da un oggetto a punta che il diciannovenne, ora indagato, avrebbe usato per colpirli durante una lite avvenuta nel parcheggio a fianco del chiosco di Parco Tozzoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it