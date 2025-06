Tentata rapina al deposito di Lacchiarella con sparatoria tra guardie giurate e ladri 13 veicoli incendiati

A Lacchiarella, il tentativo di rapina a un deposito si è trasformato in una drammatica sparatoria tra guardie giurate e ladri, che ha lasciato una scia di 13 veicoli incendiatI. Questo evento inquietante si inserisce in un contesto di crescente allerta per la sicurezza nei centri logistici italiani, dove il crimine organizzato sembra cercare nuove strategie per colpire. Una lotta che ci ricorda quanto sia importante proteggere i nostri beni.

Sparatoria a Lacchiarella durante la tentata rapina al centro logistico: scontro tra giurate e ladri, poi la fuga tra veicoli date alle fiamme e chiodi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tentata rapina al deposito di Lacchiarella con sparatoria tra guardie giurate e ladri, 13 veicoli incendiati

Leggi anche Napoli, tentata rapina nell'ufficio postale in via Caravaggio: banditi arrestati dalla polizia - Questa mattina, un tentativo di rapina ha scosso l'ufficio postale di Napoli in via Caravaggio. I banditi, prontamente arrestati dalla polizia di Stato, hanno tentato un blitz all'interno dell'agenzia, ma l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tentato assalto armato a un deposito merci a Lacchiarella: fuga dei rapinatori dopo scontro a fuoco. Commando di 15 banditi

Come scrive informazione.it: Quattro i feriti. I banditi in fuga hanno incendiato alcuni veicoli e gettato chiodi sulla strada Una notte di fuoco e terrore si è… Leggi ...

Tentata rapina al deposito di Lacchiarella con sparatoria tra guardie giurate e ladri, 13 veicoli incendiati

Riporta virgilio.it: Sparatoria a Lacchiarella durante la tentata rapina al centro logistico: scontro tra giurate e ladri, poi la fuga tra veicoli in fiamme e chiodi ...

Rapina al centro logistico di Lacchiarella: spari, camion in fiamme e chiodi per la fuga

Da tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Rapina al centro logistico di Lacchiarella: spari, camion in fiamme e chiodi per la fuga ...