Tentano un maxi furto di basole in una masseria di Catania con un camion a noleggio interviene la polizia

Un tentativo di furto audace in una masseria di Catania ha messo in luce un fenomeno inquietante: il mercato nero dei materiali edili. Due catanesi, sorpresi mentre tentavano di rubare basole con un camion a noleggio, sono stati denunciati. Questo episodio non è isolato; la crisi del settore edile spinge a frugare in cerca di profitti illeciti. Un avvertimento per chi pensa che i furti siano sempre una soluzione facile.

Due catanesi denunciati per tentato furto: scardinavano basole da una masseria, ma l'intervento della Polizia ha sventato il colpo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tentano un maxi furto di basole in una masseria di Catania con un camion a noleggio, interviene la polizia

Leggi anche Tentano furto in una scuola a Catania: arrestati due minorenni - Due adolescenti, di 15 e 17 anni, sono stati arrestati a Catania mentre tentavano un furto in una scuola.

Segui queste discussioni sui social

#Tentano di rubare11 taniche di carburante dai mezzi di un’azienda e fuggono alla vista dei carabinieri#RosetodegliAbruzzi. Ladri nella notte nella frazione Cologna spiaggia a #RosetodegliAbruzzi. I malviventi dopo aver forzato un cancello… Leggi la discussione

#Tentano di rubare cavi di rame ma scatta l’allarme e scappano all’arrivo dei carabinieri#Martinsicuro. #Rubati 18 cavi di rame da una vasca del depuratore #Comunale gestito dalla #“RuzzoReti” a #Martinsicuro, frazione #VillaRosa. Sul post… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tentano un maxi furto di basole in una masseria di Catania con un camion a noleggio, interviene la polizia

Riporta virgilio.it: Due catanesi denunciati per tentato furto: scardinavano basole da una masseria, ma l'intervento della Polizia ha sventato il colpo.