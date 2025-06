Tenta intrusione nella tenuta di Windsor | arrestato un uomo I principi di Galles erano in casa con i figli

Un tentativo di intrusione nella tenuta di Windsor ha scosso le acque della monarchia britannica, con un uomo arrestato mentre cercava di oltrepassare il muro protettivo. Interessante notare come la sicurezza delle famiglie reali stia diventando sempre più cruciale, in un periodo in cui l'attenzione mediatica sul "privato" dei principi è in crescita. Un episodio che ricorda quanto sia delicato l'equilibrio tra vita pubblica e riservatezza.

Un uomo sulla trentina sarebbe stato arrestato dalla polizia, a Windsor, mentre cercava di superare il muro che protegge la tenuta che, da quel punto in poi, conduce verso l’Adelaide Cottage, la residenza di William e Kate. I fatti sarebbero avvenuti domenica scorsa, quando a casa dei principe del Galles era l’ora di pranzo e la famiglia si trovava tutta lì, compresi i bambini, George, Charlotte e Louis. La Metropolitan Police sarebbe intervenuta prontamente a sventare il peggio e accertando che l’uomo sarebbe stato anche in possesso di droghe di “classe A”, ovvero cocaina, oppure eroina, o funghi allucinogeni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tenta intrusione nella tenuta di Windsor: arrestato un uomo. I principi di Galles erano in casa con i figli

