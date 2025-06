tenta il furto inseguito e arrestato

Un tentativo di furto sventato grazie alla solidarietà tra colleghi! Nella notte, il nutrito gruppo di lavoratori ha fatto squadra per fermare un ladro in azione, dimostrando che l’unione fa la forza. Questo episodio, avvenuto nel cuore della Spezia, ci ricorda l’importanza della comunità e la vigilanza collettiva. E tu, quanto sei attento ai “vicini” della tua zona? La sicurezza è un affare di tutti!

La solidarietà tra colleghi ha evitato un furto e consentito ai carabinieri del nucleo radiomobile della Spezia di arrestare il potenziale ladro, che non ha potuto rubare nulla se non causare qualche danno alla serratura del ristorante preso di mira. Il movimentato episodio si è verificato l’altra notte in pieno centro cittadino e ha visto protagonista un trentenne, Abdellah Essalhi, di origini marocchine senza fissa dimora. Ha approfittato del silenzio della città dopo la chiusura delle attività commerciali e dei locali della ristorazione per entrare in azione individuando come “preda” il ristorante “L’arte della tigella” che da poco aveva chiuso la saracinesca dopo una lunga serata di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it