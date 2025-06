Tensione crescente | gli USA prevedono una dura rappresaglia russa contro l’Ucraina

Tensioni alle stelle tra Stati Uniti e Russia: dopo l'attacco ai droni che ha decimato le forze aeree russe, Washington prevede una risposta feroce da Mosca. Questo scontro non è solo un confronto militare, ma segna un capitolo cruciale nella nuova era della geo-politica, dove la tecnologia bellica si fa sempre più determinante. Cosa accadrà ora? La situazione potrebbe trasformarsi in una spirale di escalation senza precedenti. Rimanete sintonizzati!

Gli Stati Uniti si attendono una «rappresaglia significativa» da parte della Russia contro l’Ucraina, in seguito all’attacco con droni che ha recentemente distrutto circa venti aerei strategici russi. A riportarlo è il New York Times, che cita fonti dell’intelligence americana. Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi, pur non essendo ancora chiaro quali obiettivi Mosca potrebbe colpire, si teme un’escalation delle ostilità. Le ipotesi includono un possibile ritorno degli attacchi con droni su infrastrutture civili, nuovi bombardamenti contro la rete energetica ucraina e l’eventuale lancio di missili balistici a medio raggio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tensione crescente: gli USA prevedono una dura rappresaglia russa contro l’Ucraina

