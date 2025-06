Tennis Sinner batte Rublev e vola ai quarti

Jannik Sinner conquista i quarti di finale del Roland Garros, un traguardo che fa brillare il tennis italiano! La sua vittoria schiacciante su Rublev, con punteggi da urlo, dimostra non solo il suo talento, ma anche come stia emergendo in un contesto globale dominato da campioni storici. In un'epoca in cui il tennis si fa sempre più competitivo, Sinner è pronto a scrivere la sua leggenda. I riflettori sono accesi, non perderti il prossimo capitolo!

Roma, 3 giu. (askanews) – Jannik Sinner si qualifica per il 2° anno consecutivo ai quarti del Roland Garros, l’11^ a livello Slam! Altra prova di forza con Andrey Rublev, 17 del seeding, battuto 6-1, 6-3, 6-4 in due ore di gioco. Dopo due set da robot, Jannik è sceso leggermente di livello ma ha salvato l’unica palla break concessa nel 3° parziale. Ora ai quarti ci sarà Sascha Bublik, con cui ha vinto 3 dei 4 precedenti. Negli altri quarti oggi in campo Musetti-Tiafoe e Alcaraz-Paul; domani Sinner-Bublik e Zverev-Djokovic “Sono molto contento, conosco bene Rublev e ci siamo affrontati tante volte contro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

