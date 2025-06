Tennis prima semifinale al Roland Garros | Sabalenka contro Swiatek

Siamo nel vivo del Roland Garros 2025, e la prima semifinale promette scintille! Aryna Sabalenka sfiderà la campionessa in carica Iga Swiatek, in un match che potrebbe ridefinire le gerarchie del tennis femminile. Con un montepremi record di oltre 56 milioni di euro, ogni colpo avrà un peso ancora maggiore. Non perdere l’occasione di assistere a una battaglia che segnerà la storia della terra rossa!

Roma, 3 giu. (askanews) – Sarà tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la polacca Iga Swiatek la prima semifinale al Roland Garros, secondo Slam del 2025 (56.352.000 euro di montepremi) che si sta disputando sulla terra rossa parigina. Nei quarti la numero uno del mondo si è imposta per 76(3) 63, in poco meno di due ore, sulla cinese Zheng Qinwen, n.7 WTA ed ottava testa di serie, campionessa olimpica, centrando per la seconda volta un posto al penultimo atto nel Major francese (ci era già riuscita nel 2023, stoppata poi da Muchova nonostante un match-point a favore). La Swiatek ha avuto ragione 6-1 7-5 sulla Svitolina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

