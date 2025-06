Tennis Musetti in semifinale a Parigi

Lorenzo Musetti conquista la semifinale del Roland Garros, un traguardo storico per il tennis italiano! A soli 23 anni, il carrarese ha sconfitto l’americano Frances Tiafoe in una battaglia di quasi tre ore. Questo successo non solo lo proietta tra i grandi, ma segna anche un momento di rinascita per il nostro tennis, che punta a brillare sui palcoscenici internazionali. Chi sarà il prossimo ostacolo? La suspense è alle stelle!

18.28 Lorenzo Musetti vola in semifinale al Roland Garros. Il 23enne di Carrara, testa di serie n.8, batte in quattro set l'americano Frances Tiafoe, n.15 del seeding: 6-2 4-6 7-5 6-2 il punteggio, in 2 ore e 50'. Il prossimo avversario uscirà dal quarto di finale tra la testa di serie n.2 Carlos Alcaraz e l'americano Tommy Paul, n.12. Musetti era arrivato in semifinale in uno Slam l'anno scorso a Wimbledon. Dopo un ottimo primo set, Lorenzo si è disunito nel secondo. Dopo un terzo set combattuto, quarto in discesa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche Internazionali Tennis, Musetti ai quarti di Roma: Medvedev battuto 7-5, 6-4 - Lorenzo Musetti conquista un traguardo storico ai quarti di finale del torneo di Roma, battendo il n°2 del mondo Daniil Medvedev con un punteggio di 7-5, 6-4.

Tenniskünstler Lorenzo Musetti kann alles und zeigt es oft. Trotzdem hat er ständig etwas zu meckern. Der beste Freund von Alexander Zverev dürfte er wohl auch nicht mehr werden. Leggi la discussione

Deutschlands Tennis-Ass Alexander Zverev ist beim ATP Masters in Rom ausgeschieden. Im Viertelfinale verlor er gegen den Italiener Lorenzo Musetti. Leggi la discussione

