Il 10° Memorial Enrico "Ghigo" Ghelarducci ha regalato emozioni indimenticabili sul campo del Tennis Certosa. Le finali, emozionanti e ad alta tensione, hanno messo in luce il talento emergente delle giovani atlete. Sara Bertini ha trionfato nel torneo femminile, dimostrando che il futuro del tennis è luminoso. Questo evento non è solo una celebrazione sportiva, ma anche un'opportunità per promuovere l’amore per il tennis tra le nuove generazioni!

Con due splendide finali si è concluso il torneo di terza categoria, 10° Memorial Enrico "Ghigo" Ghelarducci. Nel torneo femminile, che vedeva 33 giocatrici iscritte, il titolo è andato a Sara Bertini, dell'A. T. Piombinese, che sul filo di lana ha superato Costanza La Francesca, del Tennis Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Tennis Certosa: torneo di terza categoria, 10° Memorial Enrico Ghigo Ghelarducci

