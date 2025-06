Tennis Alessandro Ragazzi Sporting Life Center vince il Larix Open di Bovolone

Il tennis italiano si tinge di entusiasmo con la vittoria di Alessandro Ragazzi al Larix Open di Bovolone! Un evento che conferma il crescente talento dei giovani atleti, in un contesto sempre più competitivo. A Altivole, 82 giocatori hanno dato vita a sfide avvincenti, con Luigi Pianezzola che trionfa nel derby bassanese. La passione per questo sport continua a crescere, segnando un futuro luminoso per il tennis in Italia!

Ad Altivole concluso il Torneo di 3^ maschile e femminile con 82 players, diretto da Deborah Trento con la supervisione di Damiano Baggio. Nel maschile davanti nel derby bassanese tutti c'è Luigi Pianezzola che con un doppio 61 ha messo in seconda posizione Vincenzo Loporcaro.

