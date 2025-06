Tennis agli Internazionali di Perugia wild card di lusso | Stan Wawrinka

Gli Internazionali di Tennis Città di Perugia si vestono di gala: Stan Wawrinka, leggendario ex numero 3 del mondo, ha ricevuto una wild card per partecipare al torneo. Questa notizia non solo accende l'entusiasmo degli appassionati, ma sottolinea anche un trend crescente di eventi che attraggono grandi nomi nel panorama tennistico. Non perdere l’occasione di vedere un campione in azione; la storia del tennis è pronta a scrivere un nuovo capitolo!

Tanto tuonò che piovve. Ipotezzita, sussurrata, negata per scaramanzia. Poi confermata. La prima sorpresa degli Internazionali di Tennis Città di Perugia G.I.Ma. Tennis Cup è arrivata: l’ex numero 3 del mondo e vincitore di 3 tornei dello Slam, Stan Wawrinka, ha ricevuto una wild card da parte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Tennis, agli Internazionali di Perugia wild card di lusso: Stan Wawrinka

